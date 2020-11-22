Часть украинцев получит «завышенные» платежки за газ

Украинцев, который откажутся оформлять газовые счетчики, переведут на новые нормы потребления газа, из-за чего суммы в платежках могут многократно вырасти, а с 1 января 2021 года начнут отключать газ. В «Киевоблгазе» объяснили, как пересмотрят нормативы.

Об этом сообщает аналитический портал «Хвиля».

На сегодняшний день в квартирах с газовой плитой расчет идет 3,28 кубометра на одного прописанного человека — одинаково как для жилья с газовым счетчиком, так для тех, кто такой не установил. С нового года ситуация резко изменится, так что украинцы без счетчиков будут платить по «курсу» 9,8 куба на человека.

Как пересмотрят нормативы (из расчета на одного прописанного человека):

только плита – с 3,28 до 9,8 кубометров;

только плита, но нет центрального горячего водоснабжения – с 5,39 до 18,3 кубометров;

плита и газовый водонагреватель – с 10,49 до 23,6 кубометров.

Сумма в платежке может вырасти примерно с 115,5 до 156,8 грн. Если есть только газовая плита, но при этом нет горячего водоснабжения, то суммы в платежках могут вырасти с 189,7 до 644,1 грн.

В «Киевоблгазе» уточнили, что уже проводят на граничный объем потребления тех, кто отказывается от установки счетчика. Причем отказ не должен быть в обязательном порядке письменным.

Напоминаем, что украинцев предупредили о скачке тарифов на газ. Причем подорожание на 30% последует незадолго после крайнего пересмотра тарифов, который осуществили 1 ноября 2020 года. Отмечается, что власти не собираются останавливаться только на повышении тарифов на голубое топливо — за ним последует рост стоимости доставки (распределения) газа.