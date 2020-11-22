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«О нем написала бы вся мировая пресса». Дубилет показал, какой эскиз большого герба занял третье место на конкурсе

22.11.2020

Бывший министр Кабинета Министров Украины, сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook, что входит в группу, которая разработала эскиз большого герба Украины, занявший третье место на конкурсе.

Он рассказал, что над созданием эскиза работала группа из 12 человек. Среди них – один из создателей малого герба Украины – тризуба – художник и геральдист Иван Турецкий.

По словам Дубилета, в эскизах зашифровали бинарный код 0101010101000001, что в переводе означает UA – Украина.

«Мы нашли, как мне кажется, очень оригинальный прием. Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, IT-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия).  

Этот шифр не видно, если этого не знать. Но это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса», – рассказал он.

По данным Дубилета, комиссия не оценила и не поняла эту идею.

Кроме того, в одном из вариантов эскиза его команды есть женщина с книгой и веткой оливы, книга символ знаний, олива – мира. Он считает, что этот образ дополнял бы казака с ружьем, наличие которого на большом гербе предусмотрено Конституцией.

Экс-министр раскритиковал эскиз, победивший на конкурсе: по его мнению, в символике светского государства не должно быть религиозных символов (архангел, который держит щит).

«Нужен ли большой герб Украине вообще? Конечно, это не самый важный вопрос, но все же он прописан в Конституции… Если бы мы выбрали по-настоящему крутой, прогрессивный герб, мы бы заявили о себе на весь мир. […] Наша группа сделала все варианты в достаточно лаконичном стиле. Мы специально увеличили размер тризуба и ничего не размещали над ним, чтобы герб не выглядел, как сервант бабушки, а имел акцент именно на малом гербе», – отметил Дубилет и обнародовал фото эскизов.

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