Сумщину засипало снігом: казкові фото (фото)

Сумщину у ніч на 21 листопада добре засніжило. Місцеві ландшафти застелив чималий шар снігу. Попри те, що температура у регіоні коливається на рівні 0…-1 градуса, снігу випало не мало.

Водночас синоптики попередили, що до кінця 21 листопада снігопад має припинитися. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Відомо, що перший сніг цього сезону на Сумщині випав ще минулими вихідними. Однак цього разу до регіону завітала справжня зима. Засніжило міста:

Шостка,

Кролевець,

Боровичі.

Відомо, що сніг 21 листопада також ішов у Чернігові та Умані. Місцеві жителі поспішили публікувати в мережі кадри із засніжених вулиць.

Сніг у місті Шостка / Фото ТСН

Зауважимо, що 19 листопада у східних областях України випало до 8 сантиметрів снігу. Перший сніг у цьому сезоні вже випав у Карпатах, а також на Сумщині та Дніпропетровщині.