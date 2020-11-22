У Полтаві виборець відмовився знімати маску, побоюючись штрафів за новим законом

У неділю, 22 листопада, в день другого туру місцевих виборів один з виборців в Полтаві відмовився зняти медичну маску для ідентифікації особи.

Про це повідомляє ГМ «ОПОРА».

Так, чоловік прийшов на виборчу дільницю в Полтаві, показав свій паспорт, але медичну маску знімати категорично відмовився. Свою позицію він аргументував законом, який набрав чинності 21 листопада та передбачає штрафи за відсутність маски в громадських місцях або за її неправильне носіння. Причому з приводу виборів ніяких застережень у законі немає, підкреслив чоловік.

Повідомляється, що в результаті члени виборчої комісії відмовили чоловікові у видачі бюлетеня. Той у відповідь пообіцяв поскаржитися на їхні дії.

Нагадаємо, згідно з новим законом, штраф за відсутність або неправильне носіння маски в громадських місцях становить від 170 до 255 гривень.