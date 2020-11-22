Депутат наехал на патрульного в Житомире

В Житомире 20 ноября на заправке «Яркон», которая находится на улице Восточной, автомобиль BMW наехал на ногу патрульному, который получил перелом. Ему наложили гипс.

Об этом Житомир.info рассказали читатели, отметив, что водители не могли разобраться, кто кому должен уступить дорогу при выезде из АЗС.

В полиции информацию об инциденте на заправке подтвердили.

«Около 14 часов 20 ноября при въезде на автозаправочную станцию на одной из улиц областного центра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил патрульный полицейский. Предварительно установлено, что на заправке возник конфликт между водителем BMW и патрульными. Сейчас открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)», — сообщила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.

Как стало известно редакции, за рулем автомобиля, который совершил наезд на патрульного, был депутат Житомирского городского совета Антон Ракович. В 2015 году он был избран в городской совет от Объединения «Самопомощь», на местных выборах 2020 г. баллотировался в Житомирский областной совет от партии «Слуга народа».