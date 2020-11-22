Выборы мэра Черкасс: опубликованы результаты экзит-пола

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко («За будущее») побеждает во втором туре выборов мэра своего оппонента от партии «Голос» Виктора Евпака.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола «Студии Савика Шустера», который был проведен компанией Liberty Report. Результаты были обнародованы на странице «Шустер online» в Facebook сразу после окончания голосования на участках.

Так, Бондаренко поддержали 54,25% избирателей, а за Евпака проголосовали 45,75%.

Напомним, в первом туре выборов Бондаренко получил поддержку 37,6% избирателей, в то время как Евпака поддержали чуть более 19% избирателей.

Как сообщал «Обозреватель», неделю назад, 15 ноября, повторное голосование на выборах городского головы также произошло в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область) .