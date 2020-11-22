В Украине появился эксклюзивный лимитированный внедорожник Rolls-Royce стоимостью 15 миллионов

На дорогах Украины появился новый Rolls-Royce особой серии – Cullinan Black Badge. Машина в нашу страну прибыла совсем недавно, об этом свидетельствуют красные транзитные номерные знаки.

Узнать Rolls-Royce в специальной версии Cullinan можно по эксклюзивному черному декору кузова, тонированной оптике, эксклюзивной отделке салона и черным 22-х дюймовым дискам.

Также, Rolls-Royce Cullinan Black Badge гораздо мощнее. Он оснащен двигателем V12 на 6,75 литра мощностью 600 лошадиных сил.

Стоимость Rolls-Royce Cullinan Black Badge в Украине составляет минимум 15 миллионов гривен. Это на 2 миллиона дороже стандартной версии.

: topgir