В Украине нет денег на локдаун: под вопросом даже пенсии и зарплаты — экс-замминистра экономики

В бюджете Украины сейчас нет таких денег…

В случае введения жёсткого локдауна в Украине поддержка предпринимателей обойдётся госбюджету в огромную сумму.

Об этом рассказал сегодня в эфире телеканала «Украина 24» экс-заместитель министра экономики Украины Павел Кухта.

На вопрос, сколько денег нужно для поддержки бизнеса при жёстком карантине, Кухта ответил:

«Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьёт локдаун – это около 20 млрд грн.

Этих денег сейчас нет в бюджете Украины.

Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты».

По словам эксперта, единственный выход из ситуации – «быстро разблокировать программу МВФ и получить финансирование».

«Но там время идет не на дни, а на часы и, кажется, это время потеряно.

До конца декабря мы физически не успеем.

Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем», — подчеркнул он.