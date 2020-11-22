В Украине нет денег на локдаун: под вопросом даже пенсии и зарплаты — экс-замминистра экономики

В бюджете Украины сейчас нет таких денег…
В случае введения жёсткого локдауна в Украине поддержка предпринимателей обойдётся госбюджету в огромную сумму.
Об этом рассказал сегодня в эфире телеканала «Украина 24» экс-заместитель министра экономики Украины Павел Кухта.
На вопрос, сколько денег нужно для поддержки бизнеса при жёстком карантине, Кухта ответил:
«Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьёт локдаун – это около 20 млрд грн.
Этих денег сейчас нет в бюджете Украины.
Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты».
По словам эксперта, единственный выход из ситуации – «быстро разблокировать программу МВФ и получить финансирование».
«Но там время идет не на дни, а на часы и, кажется, это время потеряно.
До конца декабря мы физически не успеем.
Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем», — подчеркнул он.