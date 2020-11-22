В Днепре рядом с избирательным участком задержали «фальсификатора» в трусах

В Днепре на одном из участков задержали избирателя, который фотографировал бюллетень. После составления протокола он якобы отдал свою одежду бездомным.

Об инциденте сообщил в Facebook депутат Новокодакского района города Северин Маринчук. По его словам мужчину в трусах передали полиции.

Также Маринчук рассказал, что позже за зданием школы якобы обнаружили куратора схемы, который проверял факт «правильного» голосования.

«Гражданин, нарушавший закон, тоже решил пожертвовать свою одежду бездомным, после чего его увезла полиция. Звезды/масти на плечах засчитаны смягчающим обстоятельством не были!» – написал Маринчук.

Он также опубликовал фото «задержания». Судя по кадрам, люди, которые задержали мужчину в трусах, не очень похожи на сотрудников правоохранительных органов.



