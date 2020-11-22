«Будни» российских террористов на Донбассе: Самоволки, пьянство, воровство оружия

Беспорядки в незаконных вооруженных формированиях не прекращаются: уходы в самоволку, пьянство, воровство оружия.

Об этом рассказывают местные жители в соцсетях.

«В 7-й» омсбр «народной милиции» ДНР» «боец» с передовой ушел в самоволку с оружием. Причина — невыплата зарплаты. «МГБ ДНР и ЛНР» поставили на уши. За две последние недели это 4 самоход в 7-ке», — сообщает Телеграм-канал, освещающий жизнь в ОРДЛО.

Также стало известно, что обнаружила проверка в «6-й омсп» на неподконтрольной Луганщине помимо проблем с кадрами

«По данным источников в „МГБ ЛНР“ в 6 омсп не хватает 23 автомата Калашникова и около 2000 патронов. Это уже перебор! Казаки пробывали искать оружия самостоятельно, но 23 автомата это не мыло в магазине купить» — сообщает блогер.

По словам Телеграм-канала «Четкий Луганск», кто-то хорошо заработал на продаже оружия. «

«Кто? Следствие установит. А следствие ведут следаки с Москвы. С ними ничего не порешаешь», пишет он.