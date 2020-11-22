Скляні пляшки шкодять природі більше, ніж пластикові

Британські науковці із Саутгемптонського університету з’ясували, який вплив мають різні місткості напоїв на природу. Виявилось, що пластик шкодить екології не найбільше.

Як повідомляє The Conversation, фахівці стверджують, що найшкідливішими для природи є пляшки, які зроблені не з пластику, а зі скла через систему їх виробництва.

За розрахунками дослідників, скляна місткість на 95% сильніше сприяє глобальному потеплінню, ніж пластикова. Для їх виробництва потрібно більше ресурсів і енергії, а в процесі виготовлення скла виділяється багато вуглекислого газу.

На другому місці за рівнем негативного впливу на природу — пляшки з переробленого скла. Пластикові вироби опинилися на третьому місці в рейтингу. На її виготовлення витрачається менше енергії через нижчі температури, утім, на відміну від скла і алюмінію, його складніше переробляти.

Найменше на природу впливають алюмінієві банки, але вони все одно забруднюють річки та загрожують здоров’ю диких тварин. Перероблений алюміній — найекологічніший варіант, оскільки його виробництво економить 95% енергії.