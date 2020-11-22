Дорофеева сняла клип на Аллее Небесной Сотни, в сети возник скандал

Певица Надежда Дорофеева сняла свой клип на пешеходном мосту над Аллеей Небесной Сотни, многие расценили это как пренебрежение к погибшим на Майдане. Об этом сообщают в социальных сетях.

Дорофеева записывала на пешеходном мосту клип на свою песню «Gorit». Видео было опубликовано на ее инстаграм-странице, но вскоре было удалено.

В клипе певица танцует, на фоне растянут баннер с ее именем. Именно на этом месте происходили трагические события убийств на Институтской в 2014 году. Как правило, на данном мосту вывешиваются плакаты с именами репрессированных и погибших украинцев.

В комментариях к видео Дорофеевой многие выразили свое возмущение. Люди считают, что произошедшее является «танцами на костях Небесной сотни» перед очередной годовщиной Революции Достоинства.

По состоянию на данный момент представители певицы не давали комментариев по поводу сложившейся ситуации.