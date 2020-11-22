США из-за России вышли из договора об открытом небе

Соединенные Штаты Америки вышли из договора по открытому небу. Об этом написал на своей странице в Twitter Государственный секретарь США Майкл Помпео.

Уточняется, что страна вышла из договора из-за нарушения Россией обязательств. По мнению госсекретаря, выход из договора повысит безопасность США.

«Сегодня, в соответствии с предоставленным ранее уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу», — написал он.

Договор об открытом небе является многосторонним международным договором, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных аппаратов. Он был подписан 23 государствами.