Від COVID-19 помер митрополит РПЦ. Він казав, що геном коронавірусу — в гріху

Від ускладнень коронавірусу помер митрополит Казанський і Татарстанський Феофан (Ашурков). Казанський митрополит став п’ятим архієреєм РПЦ, який помер від коронавірусу.

Про це повідомляє Ахілла з посиланням на Сайт Татарстанської митрополії Російської православної церкви.

У середині березня 2020 року митрополит Феофан повідомив журналістам свою позицію з приводу коронавірусу і карантину в храмах його єпархії.

На думку митрополита, закривати храми немає потреби, тому що Бог врятує віруючих від усіх напастей. «Зараз йде Великий піст, тому в церквах досить багато віруючих. Необхідності закривати храми поки немає. Люди, до речі, відвідують зараз не тільки церкви, а й магазини, ринки, кінотеатри … Храм для віруючих – місце спілкування з Богом. Вони вірять, що Він врятує їх від чуми, коронавірусу і інших напастей. Ви ж розумієте, що можна заразитися інфекцією, навіть не відвідуючи храм і не прикладаючись до ікон. … Закриття храмів може викликати паніку, а паніка – найстрашніший вірус. Вона може принести шкоди більше, ніж коронавірус. Паніка викликає втрату самоконтролю», — говорив Феофан.

Митрополит Феофан також закликав не перебільшувати масштаби епідемії: «Найголовніше — зберігати спокій. Від звичайного грипу померло набагато більше, ніж від пневмонії, спричиненої коронавірусом. Не варто перебільшувати небезпеку».