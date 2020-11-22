В Україні зміниться система реєстрація свійських тварин

Збільшиться розмір штрафів та спроститься механізм подачі документів на відшкодування коштів, які витратили на ідентифікацію великої рогатої худоби.

Про це повідомляє greenpost, пише agronews.ua.

Незабаром власники свійських тварин, які ухиляються від їх ідентифікації, будуть змушені викласти зі своєї кишені до 50 тис. грн штрафу. Відповідний законопроєкт днями подали на розгляд профільного комітету Законопроєкт 4396 потрапив до Верховної Ради 18 листопада, його ініціаторами виступила група народних обранців з різних фракцій.

Законопроєкт має на меті встановити єдині правила державного нагляду і контролю за ідентифікацією та реєстрацією тварин в господарствах, які виступають учасниками ринку. Також він встановлює відповідальність за невиконання операторами ринку тварин вимог чинного законодавства з ідентифікації і реєстрації тварин та впровадження адміністративних санкцій до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців при виявленні порушень.

За словами ініціативної групи, проєкт закону також покликаний спростити механізм відшкодування коштів з Державного бюджету України за проведену ідентифікацію тварин для фізичних осіб, які є власниками свійських тварин. Якщо народні обранці у сесійній залі його підтримають, то вже незабаром за порушення законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин їх власники будуть змушені сплатити штраф у розмірі від двох до десяти мінімальних заробітних плат.

Йдеться про суми від 10 тис. до 50 тис. грн. Очікується, що спроститься сам механізм відшкодування коштів із держбюджету власникам тварин. Адже зараз фермери та власники приватних домогосподарств часто змушені виїжджати для подачі документів в районний центр. В середньому на дорогу вони витрачають 40 грн, тоді як саме відшкодування становить 36 грн 67 коп. за одну голову великої рогатої худоби.