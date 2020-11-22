Серійний електричний китайський кросовер Leap C11 похвалився двома моторами і трьома дисплеями

C11 став третьою моделлю марки Leap Motor після хетчбеків S01 і T03 на платформах S і T. Новачкові дісталися матричні діодні фари і шини Continental UltraContact UC6 (255/45 R20).

Минулорічний концепт Leap C-More перетворився в середньорозмірний електричний кросовер Leap C11, який сьогодні почав збирати попередні замовлення на шоу в Гуанчжоу за цінами в 160 000-200 000 юанів (680 – 850 тис грна.). Продажі стартують тільки в третьому кварталі 2021 року, але основні характеристики розкриті. Установка Hercules з двома однаковими електромоторами спереду і ззаду розвиває 400 кВт (544 к.с., 720 Н • м), забезпечуючи повний привід і розмін сотні за 4,9 с.

Паркетник базується на новій модульній платформі C (двухричажка спереду, пятіричажка ззаду). Розміри: 4745 × 1890 × 1635 мм, між осями 2923. Дверні ручки зроблені висувними заради аеродинаміки. Єдиний зарядний порт ховається над правим заднім колесом.

Передбачено три режими руху: Sport, Comfort, Eco. Ємність батареї не названа (ймовірно, 90 кВт / год). Запас ходу по циклу NEDC оцінюється в 550-600 км. Пізніше вийде версія дешевше – з одним двигуном, моноприводом і розгоном до 100 км / год за 7,9 с. Автопілот Leap Pilot нібито вже відповідає третьому рівню розвитку, але може бути поліпшений «по повітрю» до четвертого.

В салоні, обробленому шкірою Nappa, розміщені три дисплея: цифрова приборна панель і «екран другого пілота» мають діагональ в 10 дюймів, центральний тачскрін – 13-дюймовий. Всі кнопки замінені сенсорними панельками, в тому числі на мультируль. Всі сидіння обігріваються.

Leap C11 у вигляді ексклюзиву отримав цифрову платформу третього покоління, засновану на процесорі Qualcomm Snapdragon SA8155P, і «перший китайський чіп штучного інтелекту» Lingxin 01 від компанії Zhejiang Dahua Technology. До зв’язку 5G справа поки не дійшла, але це питання часу. Вже працює розпізнавання голосу, обличчя і відбитків пальців. Наступною моделлю на «візку» C буде седан C01, уніфікований з паркетником на 70% і очікуваний в 2022 році.