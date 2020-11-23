У Британії планують ввести “ковідні” паспорти, – Times

Влада Великої Британії обговорюють введення “ковідних” паспортів для тих, хто прищепився від коронавірусу.

Їх власники зможуть вільно переміщатися по країні в умовах карантинних обмежень.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на свої джерела в уряді. За даними видання, питання про введення таких паспортів буде поставлене прем’єр-міністром Борисом Джонсоном в парламенті вже в понеділок.

Очікується, що Джонсон також проінформує про завершення з 2 грудня національного карантину в Британії і повернення до системи локальних обмежень.

Передбачається, що на Різдво влади послаблять обмежувальні заходи, а по закінченні свят знову посилять їх.

В уряді Британії вважають, що країна зможе повернутися до нормального життя тільки після вакцинації і щомісячного тестування всього населення. Наявність щеплення і негативного тесту на коронавірус дасть людям можливість знайти колишню свободу, можливість не дотримуватись обмежень і комендантську годину.