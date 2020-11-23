Миротворці на Донбасі коштуватимуть щонайменше 1 млрд доларів, — Білецький

Ідея щодо миротворців у зоні російсько-українського військового конфлікту на Донбасі є нереалістичною й свідчить про інфантилізм Зе-влади.

Про це засновник та перший командир добровольчого полку “Азов” Андрій Білецький заявив у себе на Telegram, коментуючи ідею, з якою виступив призначений місяць тому речником Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович.

За словами Білецького, все впирається у гігантський кошторис подібної миротворчої операції, адже йтиметься не лише про залучення військових, а й поліцейських та чиновників.

“На Донбас за оцінками аналітиків потрібно щонайменше 25 тисяч миротворців-військових з різних країн світу. Окрім того – від 5 до 10 тисяч поліцейських і цивільний персонал. Ця місія буде однією з найбільших в історії. Зараз у світі діють 14 миротворчих операцій.

На їх утримання ООН витрачає 7 мільярдів доларів щороку. За підрахунками експертів попередня вартість такої місії на Донбасі – понад 1 мільярд доларів. Хто дасть ці кошти? ООН? Росія? Україна? Якщо можемо знайти ці гроші – давайте витратимо їх на власну Армію і ВПК”, – виклав свою точку зору Білецький. При цьому він нагадав про те, що Арестович, як і чинний президент України Володимир Зеленський, раніше був не військовим, а актором. “Інфантили у владі звикли імітувати, а не вирішувати.

Грати роль легше, ніж нести відповідальність за Країну. Один грає в розвідника, інший в президента і так далі”, – зазначив Білецький. “Замість розуміння того, що проблему Донбасу і Криму доведеться вирішувати самій Україні, нам увесь час підсовують фантастичні варіанти, де все буде “Ок”, а напружуватися не прийдеться”, – підсумував Андрій Білецький.