Проросійський священник не пройшов до міської ради Ужгорода

Представники політичного русинства програли на виборах 25 жовтня. Про це у своєму блозі на сайті Закарпаття онлайн написав Олександр Гаврош.

За словами Гавроша, засуджений за сепаратизм священник Димитрій Сидор на виборах в Ужгородську міську раду від ОПЗЖ здобув лише 109 голосів, що навряд чи робить честь настоятелю найбільшого православного собору Закарпаття.

“Такими мізерними результатами УПЦ (Московського патріархату) тільки псує свою репутацію як найвпливовішої конфесії краю”, – вважає Гаврош.

Нагадаємо, напочатку вересня стало відомо, що засуджений за сепаратизм Димитрій Сидор йде 13-м номером в списку ОПЗЖ до Ужгородської міськради.