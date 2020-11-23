В оккупированном Донецке по домам разносят повестки в армию, — соцсети

Сегодня, 22 ноября, в Донецке проводят поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия).

Они собирают сведения о проживающих и о соседях.

Также разносят «повестки». От этом дончане сообщают в соцсетях, передают Донецкие новости. «Сегодня с утра по квартирам и домам ходят люди в форме военной комендатуры и народной милиции ДНР. Требуют у граждан только назвать ФИО каждого проживающего обоих полов, уточняют сведения о соседях.

Уже некоторым гражданам звонят с военкомата и назначают дату и время явки», – говорится в местном паблике. Также жители сообщают, что военные разносят «повестки» с требованием явиться в «военкомат».

«Уже и повестку принесли. Явиться с 24 по 27 число в объединенный военкомат», – констатирует Андрей. Фото повесток дончане демонстрируют в соцсетях.