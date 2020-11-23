Медики назвали простой способ, как снизить высокий уровень сахара в крови

Сделать это можно с помощью чая.

Согласно выводам ученых, простым способом, позволяющим снизить высокий уровень сахара в крови, может быть употребление определенного количества зеленого чая.

О том, что питье зеленого чая является одним из способов снизить высокий уровень сахара в крови, сообщает портал MSN. Исследователи поясняют, что потребление этого напитка содействует уменьшению жировой массы, что улучшает чувствительность клеток организма к гормону инсулину, регулирующему выделение глюкозы в кровь после еды.

Вдобавок зеленый чай содержит ингредиенты, замедляющие усвоение углеводов, что защищает от резких колебаний уровня глюкозы.

Научные специалисты назвали простой способ снизить высокий уровень сахара в крови с помощью напитка.

«Четыре чашки чая в день помогают снизить вес. Это делает организм более чувствительным к инсулину. Помимо того, содержащиеся в напитке катехины помогают бороться с инсулинорезистентностью, замедляя переваривание и всасывание углеводов», – рассказали эксперты портала.

Еще одно важное качество напитка – высокое содержание аминокислоты L-теанина, эффективно борющейся с воздействием стресса, являющегося одним из факторов повышения уровня сахара в крови.

В то же время ученые подчеркивает: чай помогает от гипергликемии при условии, что человек старается соблюдать в целом как можно более здоровый образ жизни.

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