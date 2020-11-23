В ООН назвали неизбежным дефолт из-за коронавируса в бедных странах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости списать долги бедным странами, или, хотя бы, отстрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.

«Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы», – сказал Гутерриш.

По его словам, сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может привести к неизбежной волне «суверенных дефолтов». Из-за этого Гуттериш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.

«Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее», – заявил генсек ООН.

При этом он добавил, что здесь не обойтись без международного финансирования. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.