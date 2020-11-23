В Шанхае из-за одного заболевшего Covid-19 закрыли аэропорт. Люди массово пошли на прорыв

Шанхайский аэропорт Пудун закрыли из-за одного заболевшего коронавирусной инфекцией сотрудника. В результате началась паника и давка.

Видеозапись происходящего появилась 22 ноября.

Как стало известно, у одного из сотрудников аэропорта был выявлен коронавирус, поэтому руководство решило провести массовое тестирование. Аэропорт был закрыт на вход и выход, а все рейсы отменили. Это вызвало панику среди граждан. Как видео на опубликованных кадрах, сотни посетителей начали бежать к выходу, сбивая с ног медиков в защитных костюмах.

Отметим, что за все время в Китае выявили 92 105 случаев заражения коронавирусом. Из них более 86,7 тысячи человек уже выздоровели, умерли 4742 пациента. Во всем мире число случаев заболевания Covid-19 превысило 58 миллионов.