В центре Москвы хотят установить памятник Иосифу Кобзону

Власти Москвы собрались установить памятник певцу Иосифу Кобзону в центре города. Первоначально об этом сообщила муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе.

Планы по установке памятника позже подтвердил «Эху Москвы» глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, — передает Медуза.

Герасимов отметил, что для установки памятника — в отличие от памятной таблички или переименования улицы — не нужно ждать 10 лет с момента смерти.

Кобзон умер два года назад. Памятник планируется поставить в Оружейном переулке; место предварительно определили с участием вдовы и родственников Кобзона.

На установку памятника планируется потратить 52 миллиона рублей. Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.