Леся Никитюк попала в трамвайное ДТП

Трамвай, в котором ехала ведущая Нового Канала Леся Никитюк, сошел с путей.

К счастью, никто не пострадал.

Во время поездок на “Le Маршрутке” (Новый канал) по Украине ведущая Леся Никитюк попадает в разные приключения.

Однажды у маршрутки отказали тормоза, а еще как-то Леся чуть не утонула в болоте. На Галичине с ней тоже приключилась неприятность.

В этот раз ведущая Нового канала решила прокатиться на раритетном карпатском трамвайчике, не зная, что ее ждет в пути.

Маршрут имеет протяженность 13 километров. Трамвай проезжает его за четыре часа. Пешком этот отрезок можно пройти быстрее, но как же романтично прокатиться по узкоколейке, рассказывает Леся Никитюк.

Во время поездки случилось непредвиденное – уличный транспорт сошел с рельсов.

Я это почувствовала. Думала, что у нас только маршрутка ломается, а тут еще и трамваи со мной летят мимо путей, вспоминает ведущая.

Из-за того, что трамавай едет медленно, никто из пассажиров не пострадал. Только пришлось прервать экскурсию и подождать около вагона, пока транспорт поставят обратно на рельсы. А после продолжить наслаждаться красивыми видами из окон карпатского трамвайчика.