На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, – екзит-пол

У другому турі виборів мера Рівного 22 листопада перемагає Віктор Шакирзян (“Рівне разом”). Його опонент Олександр Третяк (“Європейська Солідарність”) отримав 46,03% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень “Социс“.

Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста. Фінальні результати станом на 19:30. Опитано 1914 виборців.