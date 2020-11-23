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На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, – екзит-пол

23.11.2020

У другому турі виборів мера Рівного 22 листопада перемагає Віктор Шакирзян (“Рівне разом”). Його опонент Олександр Третяк (“Європейська Солідарність”) отримав 46,03% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень “Социс“.

Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста. Фінальні результати станом на 19:30. Опитано 1914 виборців.

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