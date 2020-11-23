Во Львове на трех участках итоговые протоколы выборов мэра подписали до завершения голосования

В воскресенье, 22 ноября, во Львове, прошел второй тур выборов мэра , открыли три уголовных производства по фактам подписания представителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов избирателей до завершения голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова открыли три уголовных производства по ч.4 ст.158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украина», — отмечается в материале.

Сообщается, что во всех трех случаях полицейские предварительно установили, что представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до завершения самих подсчетов голосов и окончательного заполнения указанных протоколов.

Им грозит наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.