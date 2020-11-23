В Киеве один и тот же ресторан уже трижды оштрафовали за нарушение карантина выходного дня

В Киеве, в развлекательном заведении «Villa Riviera» на Днепровской набережной уже в третий раз зафиксировано нарушение карантинных мероприятий. За вчерашний день, 21 ноября, составлено 45 протоколов за нарушения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба управления Госпродпотребслужбы на своей странице в Facebook.

«Уже третий раз фиксируем нарушения карантинных мероприятий развлекательным заведением «Villa Riviera», который находится по адресу: улица Днепровская набережная, 14 Д», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве составлен протокол, заведение в данный момент закрыто.

«Контроль соблюдения карантинных мероприятий в ночные часы осуществлялся сотрудниками Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве совместно с Департаментом муниципальной безопасности исполнительного органа Киевского городского совета и сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве», — отмечают в пресс-центре.



Также сообщается, что в Киеве были выявлены нарушения карантина и закрыто развлекательное заведение «Bestie» по адресу: ул. Евгения Коновальца, 44.

К тому же, выявлено нарушение карантина и закрыто развлекательное заведение «Brugge», по адресу: ул. Маршала Конева, 8. Несмотря на запрет принимать посетителей, заведение работало.





«В субботу 21 ноября в Киеве было проверено 1603 субъекта и составлено 45 протоколов за нарушения карантина», — добавили в материале.

Больше всего нарушений выявлено в сфере торгового обслуживания населения (промышленные товары) и приема посетителей в заведениях общественного питания. Ранее же сообщалось, что разрешено только осуществление адресной доставки заказов и заказов на вынос через специально оборудованное окно или входную дверь заведения.

Продолжалась работа по контролю соблюдения ограничений о запрете деятельности в выходные дни в торгово-развлекательных центрах.

Нарушения выявили:

— в центре «Меридиан» по адресу: ул. В. Гавела, 8. Там были допущены посетителей до трех учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению. Составлены протоколы, центр закрыт;

— в ТРЦ «Пирамида» по ул. Мишуги. Посетители допускались в помещение центра, при этом выдача промышленных товаров осуществляется на вынесенных из магазина столиках, что является нарушением пп.4 п.15 Постановления КМУ 641;

— в Детском театре-студии «Колесико», ул. Андреевской спуск, 8. Составлен протокол ст.44-3 КоАП. Там проводилось культурно-массовое мероприятие.



