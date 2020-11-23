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Названо умову, яка дозволить переселенцям та мешканцям ОРДЛО отримувати українську пенсію

23.11.2020

Пенсіонери, які проживають на тимчасово непідконтрольній території Донбасу, можуть отримувати українську пенсію.

Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебная.

Головною проблемою міністерка назвала відсутність даних про пенсіонерів, які залишилися в ОРДЛО і які жодного разу після 2014 року не звернулися до відомства на підконтрольній території. Лазебная зазначила, що до війни на цій території було 1,2 млн пенсіонерів.

З початком війни в ПФУ зверталося близько 1 мільйона чоловік. «Фактично ми сьогодні не знаємо про долю близько 150 тисяч пенсіонерів.

Це болюче питання, адже людина може бути маломобільною, не може прийти. Я не знаю, що з цими людьми, і це правда», – сказала міністр. За її словами, пенсіонери з окупованої території (як проживають як у вільній частині України, так і в ОРДЛО) отримують виплати лише в тому випадку, якщо вони зареєстровані, як ВПЛ.

Зараз таких 660 тис. осіб і всім їм нараховується пенсія. Наразі йдеться про суму у близько 3,5 млрд. грн щомісяця.

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