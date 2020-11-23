Тигр преодолел рекордных 3 тыс. км

В Индии молодой тигр Уолкер совершил самую длинную зарегистрированную в стране прогулку, пройдя около трех тысяч километров от одного заповедника к другому.

Об этом сообщает ВВС.

В июне прошлого года трехлетний самец покинул заповедник дикой природы в штате Махараштра в поисках добычи, места для поселения и пары.

Уолкер бродил девять месяцев — все это время на нем был радиоошейник, благодаря которому исследователям удалось проследить путь животного.

Тигр побывал в семи районах Махараштры и соседнего штата Телангана, с помощью GPS его зарегистрировали более чем 5 тыс. местах.

Зимой Уолкера чаще замечали в лесах, а также вблизи рек, ручьев и шоссе, а зимой, в сезон выращивания хлопка, хороший урожай помог ему быть более незаметным во время прогулок по фермам.

Ночью Уолкер выходил на охоту, убивая, в основном, диких свиней и крупный рогатый скот. Днем же он отдыхал в лесах. Однажды тигр «случайно ранил» человека, который нашел место его убежище. Тот отделался легкими травмами.

В марте самец «поселился» в заказнике Днянганга, а в апреле с него сняли ошейник. В этом заповеднике водятся, в частности, леопарды, нильгау, кабаны, павлины и пятнистый олень. Уолкер пока здесь единственный тигр.

«У него нет территориальных проблем и есть достойная добыча», — уверяют в лесном хозяйстве штата. В то же время в штате сейчас размышляют, стоит ли им переместить тигрицу в заповедник, чтобы дать Уокеру партнершу для спаривания, что будет «абсолютно беспрецедентным» случаем.

По словам специалистов, тигры — не одиночки и имеют естественный инстинкт к спариванию, однако, перевезти в заповедник второго тигра — нелегкое решение, поскольку территория здесь небольшая и окружена фермами и лесами. Кроме того, если «Уолкер будет размножаться здесь, будет давление на добычу, и новорожденные тигры попытаются разойтись».

«Эта длинная прогулка показывает, что, несмотря на развитие и рост населения, сельские районы Махараштры, как и раньше, способствуют свободному перемещению тигров. Развитие в этом смысле все еще не стало препятствием для передвижения животных здесь», — отметил старший биолог Института дикой природы Индии Билал Хабиб.

: Новости Ю