Дружини двох англійських футболістів так почубилися через таблоїд, що справа дійшла до суду (фото)

Дружина англійського футболіста Вейна Руні Колін звинуватила Ребекку Варді — дружину іншого англійського футболіста Джеймі Варді — у зливі особистої інформації британським таблоїдам. Аби впевнитися, що це справді Варді, Руні провела «спецоперацію» у своєму Instagram. Нині справа дійшла до Високого суду Англії.

Почалося все ще у жовтні 2019 року. Тоді Колін Руні написала у своєму Instagram, що хтось із підписників її приватного акаунту зливав інформацію звідти британському таблоїду The Sun. У дівчини з’явилася підозра, хто це може бути.

Тоді Руні провернула такий трюк: заблокувала перегляд сторіз в Instagram для всіх, окрім одного акаунту. І почала зумисне публікувати там неправдиву інформацію, чекаючи, чи з’явиться вона в британських таблоїдах.

Інформація справді з’явилася, і тоді Колін вирішила, що єдиний акаунт, який вона не заблокувала, і був джерелом інформації для The Sun. Акаунт, як виявилося, належав Ребецці Варді — дружині англійського футболіста Джеймі Варді.

Вейн Руні (ексгравець «Манчестер Юнайтед») та Джеймі Варді (грає за «Лестер Сіті») колись разом грали в національній збірній Англії з футболу. Їхні дружини між собою принаймні раніше не ворогували: в мережі є їхнє спільне фото з Євро-2016.

Після посту Руні Варді заявила, що вона не зливала ніяку інформацію британським таблоїдам, і натякнула, що зламати могли якраз її. «За останні роки доступ до мого Instagram мали різні люди, і цього тижня я виявила, що була підписана на людей, яких узагалі не знаю», — написала тоді Варді.

У британській культурі існує поняття «Wags» — так називають дівчат і дружин футбольних зірок. Вважається, що термін виник на початку 2000-х, а поштовх йому надала Вікторія Бекхем, дружина відомого англійського футболіста Девіда Бекхема.

«Wags» часто потрапляють до «жовтої» преси й інколи стають знаменитостями самі по собі, перебираючи на себе більше уваги, ніж навіть футболісти. Як зазначає BBC, невдалий виступ Англії на чемпіонаті світу з футболу 2006 року навіть пояснювали надмірною увагою до «Wags» на трибунах.

Після скандалу в Instagram британська преса охрестила Колін Руні «Вагатою Крісті» («Wagatha Christie»), натякаючи на «детективний» спосіб викриття джерела витоку особистої інформації. Ребекка Варді, втім, увагу преси до себе не оцінила (крім того, в жовтні 2019-го вона була вагітна) й подала на Руні до суду за наклеп.

У п’ятницю, 20 листопада, суддя Високого суд Англії Марк Ворбі виніс попередній вирок у справі: пост Руні читається так, наче покладає провину за ймовірний злив інформації особисто на Варді, а не ймовірних зловмисників, які могли отримати доступ до акаунта.

Це не перемога Варді — адже суддя не заперечив того, що через акаунт дівчини справді могли зливати інформацію британським таблоїдам, — але й не перемога Руні (бо її адвокати саме так формулювали свою позицію як захист).

Нині у справі за згодою сторін оголошена перерва до лютого 2021 року — за цей час Варді й Руні можуть домовитися врегулювати свою суперечку за межами суду. А втім, можливо, Netflix доти виконає свою обіцянку й зніме за мотивами скандалу документальний фільм.