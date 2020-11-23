Ця їжа вбиває: медики назвали небезпечні продукти

Медики назвали продукти харчування, котрі не варто вживати.

Про результати дослідження повідомляє Study Finds.

Дослідники з Університету Ровіра і Вірхілій в іспанському Таррагоні провели масштабне дослідження, котре показало, що є два види продуктів, котрі шкідливо вживати. Це – солодка та жирна їжа. Вона здатна посилювати запальні процеси в організмі.

Відзначається, що мишей шість тижнів тримали на різних нездорових дієтах, і в процесі заміряли рівень електричної активності в м’язовій тканині.

Це дозволило спостерігати процес, званий кістково-м’язовою нейротрансмісією. Відтак тварини відчували сильний біль у м’язах. Відновитись їм вдалось тільки після дієти.