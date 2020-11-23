Volkswagen припинить виробництво і продаж культової моделі

Volkswagen Passat назавжди піде з ринку США в 2023 році. Його виробництво на заводі в штаті Теннессі теж припиниться, повідомляє MMR.

Passat не витримав конкуренції з популярним сегментом кросів і особливо позашляховиків, які так популярні у американців.

У 2019-му дилери марки зуміли реалізувати всього 14 123 одиниць цієї моделі, рестайлінг в 2020 році ситуацію не виправив. Тому нову генерацію седана, над якою зараз працюють фахівці VW, автовиробник вирішив в США навіть не пропонувати.

Місце Passat на ринку і на виробничих потужностях марки в США займе електричний крос ID.4.