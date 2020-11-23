Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы

Коронавирус влияет на психическое состояние больного, поэтому часть пациентов нуждается в психологической помощи.

Пациентам, которые выздоровели, рекомендуется сделать электрокардиограмму. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала семейная врач Виталина Олещенко.

«Когда пациент сдал ПЦР-тест, он был отрицательным, мы считаем, что он выздоровел. После этого важно сделать электрокардиограмму. Повторную компьютерную томографию (КТ) я не рекомендую делать», – сказала врач.

Она сообщила о последствиях перенесенного коронавируса у пациентов с точки зрения их физического и психического состояния на примере почти 2 тысяч человек, которых она лечила.

«В своей практике я не отмечаю ухудшения состояния после того, как человек переболел. Пациент, который болел в апреле, делал повторную КТ, у которого было поражено 45% легких. На этой КТ все было чисто, никаких остаточных явлений обнаружено не было» , – рассказала медик.

Она добавила, что критически тяжелых последствий у пациентов, перенесших COVID-19, она в своей практике не отмечала.

Вместе с тем врач обратила внимание на то, что это заболевание оказывает негативное влияние на психическое состояние больного. «Любая болезнь влияет на психоэмоциональное состояние, а если говорить о болезни, от которой нет лекарств, это трудно поддается пониманию, и человек начинает слишком сильно переживать».

По ее словам, в большей степени это касается людей эмоциональных. «Такие люди обязательно нуждаются в помощи психолога», – подчеркнула медик.