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В Одессе столкнулись скорая и Lexus, есть пострадавшие

23.11.2020

В Одессе карета скорой помощи столкнулась с Lexus и перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.

ДТП произошло примерно в 17:30 22 ноября. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции в Одесской области. 

Отмечается, что автомобили Lexus и Ford Transit (скорая медицинская помощь одной из частных медицинских компаний) не разминулись на регулируемом перекрестке улиц Дальницкого и Балковской.

«После столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся на бок», – говорится в сообщении.

В результате происшествия в больницу были госпитализированы два пассажира скорой, а также водитель Lexus. Причины аварии устанавливаются.

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