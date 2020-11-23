Убивает ли алкоголь COVID-19: три мифа о спиртном и коронавирусе

Некоторые люди ошибочно считают, что употребление алкоголя способствует уничтожению коронавируса.

Однако ВОЗ предостерегает, что в действительности спиртное, наоборот, может увеличить риск для здоровья. О трех популярных мифах о COVID-19 и алкоголе читайте далее в материале Oбозревателя.

Миф №1. Алкоголь убивает коронавирус

Употребление спиртных напитков на самом деле не способствует уничтожению коронавируса, а даже, наоборот, может увеличить риск для здоровья, если человек заражен, подчеркивает ВОЗ. Концентрированный спирт (не менее 60%) может быть эффективным средством для дезинфекции кожи, но при употреблении внутрь не имеет дезинфицирующих свойств.

Миф №2. Во вдыхаемом воздухе при распитии крепкого алкоголя уничтожаются частицы вируса

Употребление спиртных напитков не способствует уничтожению частиц вируса в воздухе, а также не дезинфицирует полость рта и глотки и не является средством защиты от коронавируса.

Миф №3. Вино, пиво, дистиллированный спирт или настойки на травах укрепляют иммунитет и повышают устойчивость к вирусу

Употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на иммунитет человека, соответственно, не укрепляя его и не повышая устойчивость к вирусу.