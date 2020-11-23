Названы худшие авто, которые ломаются чаще других

Специалисты собирали информацию не о всех возникших дефектах, а только о тех, которые отражены в сервисной книжке или выявлены при техническом осмотре.

Исследователи немецкой ассоциации технических инспекций (TUV) представили рейтинг плохих б/у автомобилей возрастом до 10 лет, пишет «Апостроф» со ссылкой на ТСН.

Специалисты собирали информацию не о всех возникших дефектах, а только о тех, которые отражены в сервисной книжке или выявлены при техническом осмотре. В рейтинг попали только те модели, которых достаточное количество в системе компании и они популярны в Германии.

Renault Kangoo — 37,5 (коэффициент серьезных неисправностей) с пробегом 137 тыс. км.

Dacia Logan — 36,2 (134 000).

Hyundai Tucson — 34,0 (130 000).

Также в список попали:

Mazda 5 — 33,0 (146 000), Nissan Qashqai — 32,9 (136 000), Citroen C4 — 32,7 (120 000), Renault Twingo — 32,0 (103 000), Peugeot 207 — 31,9 (107 000), Volkswagen Fox — 31,8 (105 000) и Ford Galaxy — 31,7 (186 000 км).