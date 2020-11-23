У РФ росіяни купили каністру антисептика та випили

На Росії, а саме в Якутії, сім осіб померли після того, як випили антисептик.

Про це повідомляє росЗМІ.

“19 листопада в селі Томтор Таттінского району зареєстровано дев’ять випадків отруєння спиртовмісною речовиною, в тому числі сім — з летальним результатом”, — цитує “ТАРС” регіональне управління “Росспоживнагляду”.

Як пише видання, наразі було встановлено, що 18 листопада в магазині громадяни РФ купили п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним “шкірним антисептиком для обробки рук” та випили його.

“Залишок антисептика вилучили для експертизи і доставили до Якутська. 20 листопада було проведено лабораторне дослідження проби антисептика виробництва індивідуального підприємця в Свердловській області. Хіманаліз встановив зміст метанолу — 69%”, — йдеться у повідомленні.