Стало відомо, які ціни на лимони та імбир варто очікувати цієї зими в Україні

З настанням холодів лимон та імбир стають частими «гостями» в холодильниках чи не кожного українця. Чого чекати цього сезону розповів директор гуртового ринку «Шувар» Іван Федишин.

Про це повідомляє SEEDS, пише agronews.ua.

«Мабуть всі пам’ятають, як у березні 2020 ціни на ці продукти злетіли до небачених висот – імбир коштував більше 300 грн за кг, а в деяких супермаркетах навіть 700 грн, лимони – 80 грн за кг. Так сталось, бо за один тиждень українці придбали місячний запас лимонів та імбиру. Через пандемію COVID-19 імпорт цих продуктів зростає кожного місяця. А в першій половині 2020 року було встановлено абсолютний рекорд з обсягів імпорту – 32,5 тис. тонн лимонів та 1,6 тис. тонн імбиру – майже на третину більше, ніж у попередні роки аналогічний період», – нагадує Федишин.

За його словами, цього сезону на «Шуварі» запаси імбиру та цитрусових сьогодні є достатніми, аби ціни залишались стабільними.

«Ціни на лимон стартують від 30 грн/кг. Імбир до нас приїжджає з Китаю та Бразилії, продажі відбуваються в діапазоні 120-135 грн/кг. Чи рятують ці продукти від коронавірусу – питання, а от те, що сприяють зміцненню імунітету – це точно. Тому чекаємо на безпечні закупи», – зазначає директор ринку «Шувар».