У Канаді лосі облизують автівки: влада розповіла, як із цим боротися (фото)

У Канаді лосі масово почали вилизували автомобілі, тож влада була вимушена встановили електронні щити із закликом не дозволяти лосям облизувати машини та надати певні рекомендації.

Фотографії щитів розмістила користувачка Twitter Carolyn Campbell.

“Привіт, лосі. У нас є суворі інструкції щодо ваших звичок у перекусі”, – підписала вона фотографії.

Відомо, що лосі часто підходять до автомобілів і починають їх вилизувати. Вся справа в технічній солі, якою посипають дороги.

Власники автомобілів часто знімають це на відео, навіть не намагаючись зупинити тварин.

У зв’язку з цим канадській владі довелося встановити електронні щити вздовж доріг із закликами зупинити облизування машин. На них так і говориться: “Не дозволяйте лосям облизувати вашу машину”.

Щоб припинити облизування, влада також пропонує тиснути на гудок і сподіватися, що тварина злякається і втече. При цьому штовхати лосів не рекомендують – як і виходити з машини.