Выборы мэра Никополя: один из кандидатов заявил о своей уверенной победе

22 ноября в 11 городах Украины состоялся 2 тур местных выборов. В Никополе за пост городского головы соревновались Руслан Олейник от «Слуги народа» и Александр Саюк от «За будущее». Именно последний заявил, что побеждает.
Выборы в Никополе: 2 тур
Во втором туре выборов мэра Никополя (Днепропетровская область) 22 ноября 2020 принимали участие:
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Представитель партии «За будущее» Александр Саюк,
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И выдвиженец «Слуги народа» Руслан Олейник.
О своей победе на выборах по результатам параллельного подсчета голосов объявил Саюк в фейсбуке.
22 ноября экзитполы в Никополе не проводили, официальные же результаты выборов объявит ЦИК после завершения подсчета бюллетеней (но не позднее 27 ноября).
Данные Саюка
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Александр Саюк – 55%,
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Руслан Олейник – 41%.
От штаба Олейника данных и комментариев не поступало.
Явка избирателей в Никополе во время 2 тура выборов мэра составила, по данным ЦИК, 24,20%. Всего в городе зарегистрирован 95 201 избиратель.
Местные выборы в Никополе: результаты 1 тура
Результаты кандидатов в мэры Никополе
В 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Саюк.
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Александр Саюк – 21,86% (6993 голоса),
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Руслан Олейник – 17,85% (5710 голосов).
Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.
Какие партии прошли в городской совет
Никополь – один из немногих городов Украины, в совете которого будут представлены 8 партий.
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«За будущее» – 8 депутатов,
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«Слуга народа» – 8 депутатов,
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ОПЗЖ – 6 депутатов,
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«Европейская Солидарность» – 4 депутата,
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«Гражданская сила» – 3 депутата,
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ВО «Батькивщина» – 3 депутата,
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«Предложение» – 3 депутата,
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«Блок Вилкула «Украинская перспектива» – 3 депутата.
Всего в горсовете Никополя – 38 депутатов.