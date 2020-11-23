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Выборы мэра Никополя: один из кандидатов заявил о своей уверенной победе

23.11.2020

22 ноября в 11 городах Украины состоялся 2 тур местных выборов. В Никополе за пост городского головы соревновались Руслан Олейник от «Слуги народа» и Александр Саюк от «За будущее». Именно последний заявил, что побеждает.

Выборы в Никополе: 2 тур

Во втором туре выборов мэра Никополя (Днепропетровская область) 22 ноября 2020 принимали участие: 

  • Представитель партии «За будущее» Александр Саюк,

  • И выдвиженец «Слуги народа» Руслан Олейник.

О своей победе на выборах по результатам параллельного подсчета голосов объявил Саюк в фейсбуке.

22 ноября экзитполы в Никополе не проводили, официальные же результаты выборов объявит ЦИК после завершения подсчета бюллетеней (но не позднее 27 ноября).

Данные Саюка

  • Александр Саюк – 55%,

  • Руслан Олейник – 41%.

От штаба Олейника данных и комментариев не поступало.

Явка избирателей в Никополе  во время 2 тура выборов мэра составила, по данным ЦИК, 24,20%. Всего в городе зарегистрирован 95 201 избиратель.

Местные выборы в Никополе: результаты 1 тура

Результаты кандидатов в мэры Никополе

В 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Саюк.

    • Александр Саюк – 21,86% (6993 голоса),

    • Руслан Олейник – 17,85% (5710 голосов). 

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.

Какие партии прошли в городской совет

Никополь – один из немногих городов Украины, в совете которого будут представлены 8 партий.

  • «За будущее» – 8 депутатов,

  • «Слуга народа» – 8 депутатов,

  • ОПЗЖ – 6 депутатов,

  • «Европейская Солидарность» – 4 депутата,

  • «Гражданская сила» – 3 депутата,

  • ВО «Батькивщина» – 3 депутата,

  • «Предложение» – 3 депутата,

  • «Блок Вилкула «Украинская перспектива» – 3 депутата.

Всего в горсовете Никополя – 38 депутатов.

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