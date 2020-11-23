Выборы мэра Никополя: один из кандидатов заявил о своей уверенной победе

22 ноября в 11 городах Украины состоялся 2 тур местных выборов. В Никополе за пост городского головы соревновались Руслан Олейник от «Слуги народа» и Александр Саюк от «За будущее». Именно последний заявил, что побеждает.

Выборы в Никополе: 2 тур

Во втором туре выборов мэра Никополя (Днепропетровская область) 22 ноября 2020 принимали участие:

Представитель партии «За будущее» Александр Саюк,

И выдвиженец «Слуги народа» Руслан Олейник.

О своей победе на выборах по результатам параллельного подсчета голосов объявил Саюк в фейсбуке.

22 ноября экзитполы в Никополе не проводили, официальные же результаты выборов объявит ЦИК после завершения подсчета бюллетеней (но не позднее 27 ноября).

Данные Саюка

Александр Саюк – 55%,

Руслан Олейник – 41%.

От штаба Олейника данных и комментариев не поступало.

Явка избирателей в Никополе во время 2 тура выборов мэра составила, по данным ЦИК, 24,20%. Всего в городе зарегистрирован 95 201 избиратель.

Местные выборы в Никополе: результаты 1 тура

Результаты кандидатов в мэры Никополе

В 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Саюк.

Александр Саюк – 21,86% (6993 голоса),



Руслан Олейник – 17,85% (5710 голосов).

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.

Какие партии прошли в городской совет

Никополь – один из немногих городов Украины, в совете которого будут представлены 8 партий.

«За будущее» – 8 депутатов,

«Слуга народа» – 8 депутатов,

ОПЗЖ – 6 депутатов,

«Европейская Солидарность» – 4 депутата,

«Гражданская сила» – 3 депутата,

ВО «Батькивщина» – 3 депутата,

«Предложение» – 3 депутата,

«Блок Вилкула «Украинская перспектива» – 3 депутата.

Всего в горсовете Никополя – 38 депутатов.