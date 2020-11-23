В Ялте оккупанты собираются вводить график подачи воды

Крымские «власти» сообщили о «значительном снижении» запасов воды в водохранилищах, снабжающих Ялту, – Счастливенском и Загорском.

В аннексированном Россией Крыму для жителей Ялты могут ввести водоснабжение по графику из-за значительного снижения запасов воды.

По его словам, жителей Ялты попросили «экономно расходовать воду».

«Ялта – следующая на график подачи воды? Оккупанты сообщили о «значительном снижении» запасов воды в водохранилищах, снабжающих Ялту – Счастливенском и Загорском», – написал блогер.

Он также опубликовал фотографию Загорского водохранилища.

«Посмотрите на оставшуюся от Загорского водохранилища лужицу», – прокомментировал снимок Крымский бандеровец.