В Ялте оккупанты собираются вводить график подачи воды

Крымские «власти» сообщили о «значительном снижении» запасов воды в водохранилищах, снабжающих Ялту, – Счастливенском и Загорском.
В аннексированном Россией Крыму для жителей Ялты могут ввести водоснабжение по графику из-за значительного снижения запасов воды.
По его словам, жителей Ялты попросили «экономно расходовать воду».
«Ялта – следующая на график подачи воды? Оккупанты сообщили о «значительном снижении» запасов воды в водохранилищах, снабжающих Ялту – Счастливенском и Загорском», – написал блогер.
Он также опубликовал фотографию Загорского водохранилища.
«Посмотрите на оставшуюся от Загорского водохранилища лужицу», – прокомментировал снимок Крымский бандеровец.