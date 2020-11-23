Парень и собака записали зажигательный танец: волнующее видео показали в Сети

Люди обожают собак за их жизнерадостность и готовность поддержать любой «движ» хозяев. Так, очаровательный бостон-терьер из этого ролика с радостью присоединился к своему человеку и станцевал с ним под зажигательную музыку. На видео заметно, как питомец крутится, а затем начинает кивать головой в такт мелодии.

Ролик с танцующей парочкой набрал более 900 тысяч просмотров в TikTok.

Комментаторы остались в восторге от танцевальных способностей парня и его пса.

А получилось-то очень даже круто!

Я человек простой: вижу танцующую собаку — ставлю лайк.

Ахахаха, это лучшее, что я видела за последние несколько дней.