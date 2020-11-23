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Полиция не будет принуждать мэров выполнять карантин незаконными методами

23.11.2020

В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин. В МВД уверили, что принуждать к этому незаконными методами не будут.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, полиция будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

«Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин — не планируется», — сказал Геращенко.

Отметим, в Украине действует штраф за нарушения карантина, который получают конкретные предприниматели или руководители учреждений. В первые выходные, когда ввели усиленный карантин, полиция составила 1960 админпротоколов и закрыла больше двух тысяч заведений.

Напомним, в субботу полицейские еще не штрафовали украинцев за отсутствие маски в общественных местах и на транспорте.

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