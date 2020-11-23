Путин – провинциальный босс мафии, потерявший адекватность

Черные капиталы, тролли и террористы вместо танков и самолетов

Обама назвал Путина в своих мемуарах криминальным «боссом на районе, только с ядерным оружием и вето в Совете безопасности ООН», необоснованно претендующим на роль лидера сверхдержавы, потому что у России нет «масштабной сети союзников и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь на весь мир», а ее экономика «меньше, чем у Италии, Канады и Бразилии».

На первый взгляд правильно. Однако не всё так просто. Обама, видимо, просто не понимает игру Путина и угрозу, исходящую от его режима. Ситуацию 21-го века, он пытается оценить в показателях 20-го.

В традиционных холодных и «горячих» войнах, действительно, все решала военная и экономическая мощь, наличие союзников, привлекательность идей. Именно это и обеспечило победу Антигитлеровской коалиции во Второй Мировой и Запада в Холодной войне. Однако нынешняя гибридная война ведется в новом информационном обществе и совсем по другим правилам. Здесь всё решают не танки, самолеты, военные базы и даже не экономика и технологии, а эффективные информационно-политические инструменты разложения противника изнутри. Так некоторые насекомые откладывает личинки внутри других организмов. Эти личинки продолжают развиваться, питаясь соками и жидкостью своих жертв, пока не пожирают их полностью.

Вместо экономического и военного доминирования в гибридной войне применяются другие методы покорения противника:

— концентрация на враждебной территории большого объема теневых капиталов, которые используются для коррумпирования политиков и СМИ, информационных диверсий, провокации беспорядков;

— дезинформационная атака на основные ценности и институты с целью их дискредитации, раскола и конфликта в обществе;

— продвижение во власть через вмешательство в выборы своих агентов влияния.

Для решения этих задач используется набор информационных и силовых инструментов: от фабрик-троллей, сеющих взаимную ненависть и панику, до агентуры спецслужб, провоцирующей террор; от хакеров, сливающих документы, дискредитирующие неугодных политиков, до политтехнологов, помогающих агентам влияния на выборах; от поддержки местных экстремистов, до создания пятой колонны из русскоязычных и прихожан РПЦ. Результатом всего этого должна стать дестабилизация противника, лишающая его воли к сопротивлению гибридной агрессии.

Обама, видимо, не до конца понимал опасность ситуации, когда был у власти (возможно, это помогло Трампу безнаказанно воспользоваться кремлевской помощью). Судя по всему, в полной мере он этого не понимает и сейчас.

Безусловно, Путин – провинциальный босс мафии. Проблема в том, что этот босс давно потерял адекватность и бредит мировым господством. У него, конечно, ничего не получится. Но дров наломать и крови пролить он может еще немало.