Ядерные удары и стеклянные купола: Маск обнародовал грандиозный план освоения Марса

Глава компании Tesla и Space X Илон Маск рассказал о своей стратегии построения колонии на Марсе, которая включает ядерные взрывы и нагрев марсианской атмосферы.

Как пишет «Апостроф», об этом он рассказал в своем Twitter.

По словам изобретателя, первая колония землян на Марсе будет жить под «стеклянными куполами», а к 2050 году на Марс переселится около миллиона человек.

Для того, чтобы сделать атмосферу Красной планеты пригодной для жизни на ней, Маск планирует нанести ядерные удары по полюсам. Это, как утверждает Маск, растопит ледяные вершины и вызовет потепление.

Генеральный директор SpaceX пояснил, что первый марсианский город предусматривает «жизнь под стеклянными куполами», но планета в конечном счете будет колонизирована.

«Мы можем создать там человеческую базу течение нашей жизни. По крайней мере, будущая космическая цивилизация будет поражена, что люди зашли так далеко ’, — поделился Маск в своем твите.

Впервые он раскрыл свой генеральный план освоения Марса еще в 2015 году на шоу со Стивеном Колбертом, заявив, что Марс можно сделать землеподобным, если бы там было теплее, пишет Daily Mail.

Маск объяснил, что этого можно достичь постепенно с помощью ядерных бомб — через некоторое время выбросы парниковых газов заполнят атмосферу углекислым газом. При взрывах это оружие массового уничтожения излучает большое количество тепла в виде инфракрасного и ультрафиолетового света, известного как «вспышка» при детонации.

На тепло приходится от 35 до 45 процентов энергии, выделяющейся при взрыве, то есть огромное количество тепла производится невероятно быстро, что, согласно теории Маска, потенциально может быть использовано для нагрева марсианской атмосферы.

Маск планирует в 2026 году отправить на Марс первую ракету Starship. Попав на Красную планету, первые поселенцы приступят к работе по строительству самоокупаемого города: первоочередной задачей этих людей будет создание систем жизнеобеспечения, обеспечения поверхностной энергии, развитие местообитаний и строительство теплиц — вместе со стеклянными куполами.