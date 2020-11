У комфортному вбранні: Дженніфер Лопес помітили на вулицях Лос-Анджелеса

Знамениту американську співачку Дженнфер Лопес ніколи не обділяють увагою фотографи. Її знову сфотографували на вулицях Лос-Анджелеса в комфортному вбранні.

Про нову світлину американської поп-виконавиці Дженніфер Лопес повідомляє видання Just Jared. Стиль співачки підкорив немало шанувальників, тому вона завжди є в центрі уваги папараці.

У четвер ввечері, 19 листопада, зірка вирушила на побачення в ресторан з бойфрендом Алексом Родрігесом у Лос-Анджелесі. Там пару і сфотографували.

Look Дженніфер Лопес

Закохані виглядали невимушено та природньо. Артистка обрала комфортний одяг, у якому їй було зручно, але зірка виглядала стильно. Дженніфер обрала білий світшот з написом на спині: It Takes Zero Dollars to Be A Nice Person (Щоб бути приємною людиною, потрібно 0 доларів). Його вона поєднала з широкими штанами в тон.

Вбрання Дженніфер поєднала з чорними кросівками. Образ доповнювали золотисті сережки-кільця. Вона зв’язала волосся у високий кінський хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками. Співачка ніколи не забуває про засоби захисту, тому її аутфіт завершила чорна маска з камінцями.