Война проиграна. Украина пустила к себе российские автомобили

Если верить статистике Государственной таможенной службы, с начала 2020 года в Украине действительно не был растаможен ни один автомобиль, произведенный в России. Выглядит как победа. На самом деле «АвтоВАЗ» сохранил позиции в Украине, несмотря на запрет импорта российских автомобилей.

Уже почти год, как Украина закрыла границу для российского автопрома. Согласно постановлению правительства, это произошло в январе — на шестом году войны России против Украины. До этого российские производители легковушек не имели у нас никаких препятствий для работы, пишет Главком.

И если верить статистике Государственной таможенной службы, с начала 2020 года в Украине действительно не был растаможен ни один автомобиль, произведенный в России. Выглядит как победа. Но так ли все на самом деле?

Чтобы ответить на этот вопрос достаточно посмотреть статистику, которую публикует «Укравтопром» — украинская ассоциация автопроизводителей. По ее данным, в январе-октябре «АвтоВАЗ» несмотря на запрет импорта российских авто, умудрился продать украинцам почти 500 автомобилей Lada.

Да, это немного. Более того, продажи «Лады» в Украине в этом году упали примерно на четверть. Но не стоит забывать, что с марта начался карантин. На некоторое время автосалоны даже закрывались. Да и на доходах людей пандемия не могла не сказаться. Так украинский рынок новых автомобилей начал сокращаться. И продажи российских машин только следовали общей тенденции.

Если же учитывать именно долю «Лады» на украинском автомобильном рынке, то после фактического эмбарго на автомобили из России позиции бренда из страны-агрессора осталась неизменными.

Иными словами, война с российскими автомобилями проиграна. Потому что никуда с украинского рынка они не исчезли. К тому же постановление Кабмина, запрещающее импорт легковушек из России, прекращает свое действие уже 1 января 2021 года.

Как российские автомобили обходят украинскую таможню

Владимир Путин осматривает Lada Vesta

Если импорт автомобилей страны-агрессора запрещен, возникает логичный вопрос: как они оказываются в автосалонах? Ответ на этот вопрос можно найти в статистике таможни. По данным таможенников, с 2019 года в Украину из России начали импортировать шасси для легковушек. Хотя ни в 2018-м, ни в 2017-м такого импорта не было вовсе.

Начали расти и объемы импорта других комплектующих. Если за весь 2018 год в Украине растаможили российских кузовов примерно на миллион долларов, то за 10 месяцев этого года — уже почти на $4,7 млн.

В целом в январе-октябре 2020-го в Украину из России завезли кузовов и шасси для легковых автомобилей примерно на $5,3 млн. Это в 4,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. А если сравнивать с 2018-м, то объемы импорта выросли примерно в восьмеро.

То есть фактически «АвтоВАЗ» обманул украинское правительство и вместо готовых автомобилей начал поставлять их частями, комплектующими, которые не попали под запрет, — кузовами и шасси. А уже в Украине, как принято говорить, к ним прикручивают колеса и отправляют в автосалоны.

Кто ведет бизнес с Россией

Lada Granta на Запорожском автозаводе, 2020 год

Следует логичный вопрос: кто собирает российские автомобили в Украине? Ведь собственных мощностей у «АвтоВАЗа» в нашей стране нет. Поэтому россияне должны были найти местного партнера.

За 10 месяцев 2020 года в «производственных отношениях» с россиянами так никто откровенно и не признался. Хотя почти год назад «Главком» первым сообщил о том, что в украинских автосалонах появились автомобили «Лада», собранные на Запорожском автомобильном заводе, который принадлежит корпорации «УкрАвто» Тариэла Васадзе. Эту информацию изданию озвучили сразу несколько дилеров марки.

Представители «Укравто» свое партнерство с россиянами не подтверждали, но и не опровергали. И с тех пор компания так и не решилась открыто признать, что начала производство «Лады». Единственное, что смогла эта компания, это выпустить пресс-релиз, который в сентябре 2020 года был размещен на сайте ЗАЗа.

В нем говорится о том, что Запорожский автозавод начал собирать автомобили группы Renault. Но в релизе нет ни слова о «Ладе», которая тоже входит в состав этой французской группы.

Конечно, можно сказать, что новость на сайте ЗАЗа касается иного события. А именно начала производства в Украине Renault Arkana. Однако в любом случае это ничего не меняет. Ведь, во-первых, «Аркана» — автомобиль, который разрабатывался российским офисом Renault. Как написало одно из российских профильных изданий, Arkana — это автомобиль «который начали в России для России». Во-вторых, эту модель в Украине собирают тоже из комплектующих, завезенных из России.

Итак, как видим, между таможней и автосалонами российские «Лады» успевают посетить Запорожский автозавод, где их собирают вместе. Но не стоит забывать, что есть в Украине и другие российские автомобильные марки, которые до войны неплохо себя чувствовали и тоже не хотят терять украинского покупателя. Речь идет о российской группе ГАЗ, которая большинству известна, как производитель «Газелей».

Собственно, украинский представитель ГАЗа — «Мотор Девелопмент Групп» — начал работать по той же схеме, что и ЗАЗ. В июле 2020 года украинская компания объявила о том, что начала выпускать грузовики под собственным брендом — HDC. И, отличие от запорожцев, «Мотор» не скрывал, что собирает грузовики из машинокомплектов российской «Газели».

На что надеются россияне

Специальная версия Lada 4X4 («Нива») для российской армии

«АвтоВАЗ» не просто остался в Украине. Он проводит очень агрессивную ценовую политику. Если взглянуть на рейтинг бюджетных автомобилей, то можно увидеть: самую дешевую модель — Granta — украинцам предлагает именно «Лада». Самый дешевый внедорожник — 4Х4 («Нива») — тоже у россиян. С ценами на универсалы та же самая история — покупатель не найдет ничего дешевле, чем Lada Largus.

Кстати, после начала сборки в Украине российские автомобили стали еще более дешевыми.

Поэтому логично предположить, что «вазовцы» не просто хотят сохранить свою долю. Они планируют вернуться в «высшую лигу»: к началу войны России против Украины «Лада» была одним из самых популярных автомобильных брендов в нашей стране. Более того, «АвтоВАЗ» нередко возглавлял список продаж. Например, в 2010 и 2011 годах чаще всего украинцы покупали именно автомобили «Лада».

Еще одна красноречивая деталь: в 2018 году официальный сайт «Лады» в Украине — lada.ua — был существенно модернизирован и унифицирован с российским сайтом этого бренда. Ничем подобным россияне не занимались даже в лучшие для себя времена.

Но самое интересное, что украинцев начали приучать к мысли: Lada = Renault. На украинском сайте марки появился раздел о бренде, где покупателям объясняют, что «Лада» — это почти французские автомобили. Память о «Рено» лепят даже в заголовки новостей, которые с французами никак не связаны.

Собственно, после того, как в 2017 году Renault получила контроль над «АвтоВАЗом», в Украине и начали активно продвигать «Ладу». И начало производства на ЗАЗе Renault Arkana косвенно свидетельствует о том, что именно французам принадлежит идея локализация сборки у нас российских автомобилей. Хотя в украинском офисе компании, так же, как и в «УкрАвто», упорно избегают вопросов, связанных с «Ладой».

Не надо также исключать, что со временем мы можем увидеть в Украине российские автомобили, которые спрячут за французскому брендом. Например, Lada Vesta у нас будет продаваться как Renault Vesta. Подобные фокусы мы уже видели, когда всю модельную линейку румынской Dacia — Logan, Sanderoта Duster — французы переименовали в Украине в Renault. И сегодня все три модели входят в десятку отечественных бестселлеров.

В 2019 году Кабинет министров Владимир Гройсман принял решение о запрете ввоза в Украину из России «отдельных транспортных средств» (Постановление от 5 июля 2019 года № 605) с 1 января до 31 декабря 2020 года. В перечень уже запрещенных товаров были добавлены легковые и легкие грузовые автомобили. Однако в постановлении не говорилось о запрете импорта комплектующих и запчастей. Чем и воспользовались российские производители.

Виталий Ермаков, опубликовано в издании Главком