Антикоррупционные «висяки» ВАКС: самые громкие дела, до которых никак не может дотянуться рука правосудия

Ситуация, когда на рассмотрении в ВАКС находится полтора десятка дел, в которых около года не могут провести подготовительное заседание, вызывает удивление. И подозрение в отношении к судьям.

В течение более чем года Высший антикоррупционный суд показал немало хороших результатов: два десятка обвинительных приговоров, из них около десяти — с реальным лишением свободы, исторически большие залоги подозреваемым в топ-коррупции с крупнейшей в истории суммой в 120 млн грн, тысячи рассмотренных материалов следственными судьями и тому подобное. Однако, в бочке меда не обходится без ложки дегтя, считает ЦПК и Українська правда.

В случае с Антикоррупционным судом это полтора десятка дел, которые давно переданы в суд, но в которых до сих пор не проведен обязательный первый этап — подготовительное заседание.

На подготовительном заседании решают, соответствует ли обвинительный акт всем требованиям закона, заслушиваются ходатайства сторон, определяется состав лиц, участвующих в рассмотрении дела, решается то, как исследовать доказательства, каких свидетелей и когда допрашивать и тому подобное.

Часто именно эта стадия становится ступором, через который дела не двигаются месяцами, а то и годами. Причины разные: в одних случаях это значительное количество участников, в других — умышленные затягивания, неявки и безосновательные ходатайства. Важную роль здесь играют судьи, поскольку именно они должны справляться с такими манипуляциями и затягиванием.

На запрос Центра противодействия коррупции Антикоррупционный суд предоставил официальную информацию о делах, которые все еще находятся на стадии подготовки.

Всего по состоянию на октябрь подготовительное производство не закончилось в 30 делах. Еще хуже то, что половина из них находится на этой стадии еще с 2019 года. То есть пока некоторые производства успевают начать и закончить за год, в этих 15 еще не началось даже исследование доказательств.

Активисті ЦПК отобрали судей, на рассмотрении у которых больше всего таких дел:

Они же рассказывают о самых громких делах, до которых никак не может дотянуться рука правосудия.

Дело сообщников Онищенко

Дело бывшего нардепа Александра Онищенко больше известное как «газовое дело». В теперь уже далеком 2016 году НАБУ выявило около 20 человек, вовлеченных в схемы по разворовыванию природного газа.

Организатором выступал сам Онищенко, компании которого добывали газ совместно с ГП «Укргаздобыча» и продавали по заниженным ценам подконтрольным фиктивным фирмам. Те реализовывали голубое топливо уже по рыночной цене. Общие убытки от схемы оцениваются в 3 млрд грн.

Депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Онищенко и позволили привлечь его к ответственности. Однако сам он бежал за границу, где и находится до сих пор. Из-за этого дело в отношение его рассматривается в отдельном производстве и там Антикоррупционный суд уже давно исследует доказательства.

Что касается восьми сообщников Онищенко, находящихся в Украине, то это дело до сих пор на стадии подготовительного заседания, хотя с осени 2019 года в нем назначили уже 21 заседание. Чаще всего они откладываются из-за неявки одного из обвиняемых или адвокатов. Но и суд относится к этому слишком снисходительно.

Судья Задорожная уже попадала под пристальное внимание ЦПК. Ее коллегия ранее оправдала судью за ложь в декларации, хотя потом апелляция ВАКС это решение отменила и наказала служителя Фемиды. Так же Задорожная выступала за оправдание экс-депутата, который умышленно взял полмиллиона гривен компенсации на жилье, хотя име жильё.

ТЭЦы братьев Дубневичей

По данным НАБУ, Новояворовская и Новороздольсквая теплоэлектроцентрали в течение 2013-2017 годов получали газ по льготной цене для производства тепла населению. Все это время ТЭЦы продавали газ по обычным рыночным ценам частным покупателям, то есть фактически обманули государство и нанесли ущерб в 1,4 млрд грн. Бенефициарами обеих ТЭЦ являются братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Дело поступило в Высший антикоррупционный суд в начале января 2020 года. За это время было назначено 27 судебных заседаний, но в нем до сих пор не завершилось подготовительное.

В деле четверо обвиняемых и еще больше адвокатов, которые делают все для срыва заседаний. Самая популярная причина — неявка кого-то из обвиняемых или адвокатов, или ходатайство об отложении слушаний.

Несмотря на такую волокиту защиты, судьям пора инициировать вопрос о привлечении кого-то из «затягивателей» к ответственности, чтобы наконец перейти к рассмотрению по существу.

Янтарное дело

По версии следствия, народные депутаты 8-го созыва Максим Поляков и Борислав Розенблат вместе с сообщниками получили более 300 000 долларов взяток. За эти средства они лоббировали изменения в законодательство для налаживания добычи янтаря в Украине в интересах иностранной компании. В их «пакет услуг» входило также незаконное влияние на должностных лиц государственных и местных органов власти для принятия теми нужных решений.

Детективы установили не менее 5 эпизодов преступной деятельности этой группы, которая была разоблачена лишь благодаря блестящей спецоперации НАБУ, для которой привлекли секретного агента «Екатерину».

В ВАКС дело поступило в ноябре 2019 года. За год коллегией судей было назначено лишь 10 судебных заседаний, однако большинство из них все равно не состоялись из-за неявки части обвиняемых.

Дело Одесского припортового завода

Обвинение считает, что бывший председатель наблюдательного совета ОПЗ Сергей Перелома и первый заместитель председателя правления завода Николай Щуриков организовали схему закупки природного газа для нужд предприятия по завышенным ценам, чем нанесли государству ущерб на более 205 млн гривен.

Дело поступило в Высший антикоррупционный суд в ноябре 2019 года. За это время в нем было назначено 13 судебных заседаний, большинство из которых не состоялось из-за неявки одного из обвиняемых. Причем как минимум трижды обвиняемый не являлся на заседания без уважительных причин.

В связи с этим судьи наложили на него денежные взыскания в общем размере около 7 тыс грн. Такая незначительная сумма объясняется тем, что законодательство ограничивает размер взыскания суммой от 1051 до 4204 грн за одну неявку.

Коррупция в «Укрзалізниці»

Дела, связанные с «Укрзалізницею» или предприятиями в ее составе, составляют весомую часть дел НАБУ и САП. В рейтинге ЦПК есть как минимум четыре дела, подготовительное заседание в которых началось еще в 2019 году и до сих пор не завершилось.

Дело о завладении 20 млн грн предприятия «Укрзалізничпостач» рассматривают уже упомянутая судья Лариса Задорожная (председательствующая), судьи Шкодин и Федоров. В этом деле было назначено 12 судебных заседаний, но завершить подготовительное заседание пока так и не смогли. Отдельно отметим, что рассмотрение дела происходит заочно, так как обвиняемый находится за пределами Украины.

Те же сами судьи, но уже под председательством Шкодина, рассматривают другое производство по тому же хищению в «Укрзалізничпостач» относительно 5 обвиняемых. И длится оно так же долго. Одним из обвиняемых по делу является экс-руководитель предприятия.

Еще одно дело касается закупки «Укрзалізницею» топлива по безосновательно завышенным ценам. Переплата, а значит и убытки, достигли 92 млн грн. Один из главных обвиняемых — бывший руководитель «Центра обеспечения производства» “железки” Даниил Мизин. Судьи — Виталий Крикливый (председатель), Екатерина Широка и Маркиян Галабала — уже год не могут завершить подготовительное заседание, а основной причиной стали ходатайства защитников или обвиняемых.

Еще одно производство по закупкам топлива по Мизину с сообщником так же находится на стадии подготовки еще с 2019 года. Судьи те же.

Другие дела

Уже год длится подготовительное заседание по делу «киотских денег” о хищении 336 млн грн, выделенных в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В деле 8 обвиняемых. Рассматривают ее судьи Инна Билоус, Алексей Кравчук, Евгений Крук. Чаще всего заседания откладывались по неизвестным основаниям (в документе указано «другие основания”).

Еще одно дело касается судьи-беглеца Руслана Юхимука, которого обвиняют в получении 4 тысяч долларов взятки. Его слушают судьи Екатерина Сикора, Татьяна Гавриленко и председатель Антикорсуда Елена Танасевич.

За первые шесть месяцев судьи назначили всего 5 заседаний, по результатам которых подготовительное так и не закончилось. В апреле 2020 года производство по делу было приостановлено из-за розыска обвиняемого. Возобновили его только в ноябре.

Также уже год не могут завершить подготовку по делу нанесения ущерба в 749 000 грн государственному предприятию «Красный земледелец». Судьями в нем являются Екатерина Сикора (председательствующая), Татьяна Гавриленко и Инна Билоус. Дело трижды снимали с рассмотрения из-за занятости или болезни судей, а еще четыре раза из-за неявки сторон.

Судьи Шкодин, Федоров и Задорожная слушают дело о завладении землями Винницкого городского совета, где до сих пор продолжается подготовительное заседание. Коллегия еще раз подтвердила свою «мягкость» к обвиняемым и их адвокатам, потому что в этом деле большинство заседаний отложили именно по их ходатайствам.

Подготовительное заседание не провели и по делу о хищении более 500 млн грн, выделенных на национальные проекты: в частности, установление автоматов с питьевой водой в крупнейших городах Украины и создание инфраструктуры для проведения Олимпийских игр в 2022 году. Судьи Билоус, Сикора и Ткаченко чаще всего откладывали заседания из-за неявки сторон. В этом деле 10 обвиняемых.

По делу о нанесении ущерба предприятию «Павлоградский химический завод» тоже никаких результатов с проведением подготовительного. Откладывали заседание по самым разным причинам: из-за неявки и ходатайств участников, болезни обвиняемого, занятости судей в слушаниях по другим делам. Рассматривают дело судьи Виктор Маслов, Игорь Строгий и Леся Федорак. В отличие от предыдущего производства, в этом деле всего 1 обвиняемый.

По делу о завладении средствами путем обмана и подстрекательство к вынесению нужного судебного решения адвокатом Валентиной Ивановой ситуация непростая. Обвиняемая болеет тяжелой болезнью, поэтому судьи Алексей Кравчук, Татьяна Гавриленко и Инна Билоус еще в мае остановили производство до тех пор, пока состояние ее здоровья улучшится.

Также не прошло этап подготовки дело о хищении 16,6 млн грн при строительстве так называемой «Стены” на границе с РФ и админгранице с оккупированным Крымом. Заседания откладывались из-за неявки и таинственных «других оснований».

В этом деле уже при рассмотрении менялись судьи, поскольку первая коллегия не имела доступа к государственной тайне. Сейчас дело на рассмотрении у судей Инны Билоус, Алексея Кравчука и Евгения Крука.

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Конечно, каждое дело является уникальным и на скорость судебного рассмотрения влияет много факторов: количество участников дела, злоупотребления сторонами процессуальными правами и реакция судей на это, загруженность коллегий, больничные, командировки и отпуска, навыки судьи по управлению процессом и тому подобное. В последний год на скорость рассмотрения дел существенно повлиял карантин.

Наряду с этим, одной из главных задач уголовного судопроизводства все еще остается обеспечение быстрого судебного разбирательства. В конце концов, ВАКС создавался в том числе и для того, чтобы большинство дел НАБУ и САП годами не «зависали» в судах.

Именно поэтому ситуация, когда на рассмотрении в ВАКС находится полтора десятка дел, в которых около года не могут провести подготовительное заседание, вызывает удивление.

После исследования особенностей рассмотрения каждого дела активисты ЦПУ считают, что завершить подготовительный этап в части этих производств можно было, если бы судьи более решительно противодействовали злоупотреблениям и затягиваниям.

К тому же есть примеры, когда по делам с более чем 10 участниками и попытками затянуть процесс, судьям удавалось в разумные сроки завершить подготовку. Например, судьи Леся Федорак (председательствующая), Игорь Строгий и Виктор Маслов по так называемому делу экс-депутата Мартыненко могли продолжать заседание и в послерабочее время, чтобы не допустить затягивания.

Автор: Вадим Валько, Центр противодействия коррупции; Богдан Миколайчук; Українська правда