Укравтодорівці купили Land Cruiser у екс-замгубернатора за 1,4 млн гривень

16 листопада Служба автомобільних доріг в Одеській області уклала договір купівлі-продажу автомобілю Toyota Land Cruiser Prado з ТОВ «ВТП «Інжпроект» за 1,37 млн гривень.

За умовами договору, «ВТП «Інжпроект» має поставити САД в Одеській області позашляховик протягом 15 днів з дати підписання договору. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В тендерній документації зазначається, що автомобіль має бути повнопривідний з об’ємом двигуна до 3956 см3 та не старшим 2020 року випуску, бажано білого кольору. Автомобіль має бути зі шкіряним салоном, підігрівом керма та всіх сидінь. Комплектація замовлена САД в Одеській області має додаткові функції. Згідно інформації на офіційному сайті представництва бренду в Україні tayota.ua ціна на «оновлений» Toyota Land Cruiser Prado зараз стартує від 1,2 млн гривень.

На аукціоні з закупівлі авто, який відбувся 3 листопада, єдиним конкурентом ТОВ «ВНП «Інжпроект» виступило ТОВ «Восток Автомир», яке запропонувало замовнику ціну очікуваної вартості тендеру – 1,38 млн гривень. Це дозволило ТОВ «ВНП «Інжпроект» виграти торги з мінімальною знижкою у 2 000 гривень.

Обидва учасника аукціону є офіційними дилерами ПІІ «Тойота Україна» японської корпорації Sumitomo.ТОВ «ВНП «Інжпроект» займається розвитком бренду в Одесі та області, ТОВ «Восток Автомир» – в Запоріжжі та області.

ТОВ «ВНП «Інжпроект» з початку року виграло тендерів на 3,5 млн гривень. Окрім закупівлі авто САД у Одеській області компанія надавала послуги з ремонту та обслуговування авто з парку комунальних установ одеського регіону. Два автомобіля Toyota – Camry та Proace Verso у ТОВ купила «Дитяча міська поліклініка №6 Одеської міськради» сумарно за 1,85 млн гривень, одне авто за 940 тис гривень придбала «Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Стратегія європейського союзу для дунайського регіону».

ТОВ «ВНП «Інжпроект» засновано у 2004 році в Одесі Петром Хлицовим та його дружиною Оленою Хлицовою. В минулому Петро Хлицов був депутатом Одеської міськради, заступником губернатора Одеської області.

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